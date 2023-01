Robinho ancora nei guai | rischia di finire in carcere in Brasile

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il nuovo ministro della Giustizia brasiliano ha parlato del caso. L'ex calciatore condannato per violenza sessuale in Italia, potrebbe scontare la pena in

Il nuovo ministro della Giustizia brasiliano ha parlato del caso Robinho. L'ex calciatore condannato per violenza sessuale in Italia, potrebbe scontare la pena in Brasile ...