Riyad è nerazzurra | l’Inter vince la Supercoppa Italia

domina e festeggia l'Inter. Simone Inzaghi conquista il terzo trofeo da quando siede sulla panchina, bissando il successo del gennaio 2022, quando a San Siro si impose ai ...Chi uscirà battuto dalla sfida ditornerà in Italia precipitato dentro una crisi dagli ... infortuni, recuperi veri o presunti e pure le influenze del mercato che in casatoccano un ex ... Supercoppa Italiana, Milan-Inter 0-3: festa nerazzurra con Dimarco, Dzeko e Lautaro - Sportmediaset L'Inter cala il settebello e festeggia alla grande la sua settima Supercoppa nella storia. Lo fa al termine di una meravigliosa prova collettiva, con la giusta qualità e cattiveria per ...L’Inter ha vinto la Supercoppa Italiana, battendo il Milan con un roboante 3-0 nella sfida andata in scena al King Fahd International Stadium di Riyadh (Arabia Saudita). Nel derby della Madonnina gioc ...