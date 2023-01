“Rischio tumore” Farmaci ritirati dal mercato | alto rischio di contaminazione

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Elevatodicon sostanze cancerogene, il gruppo ritira il farmaco dai banconi. Secondo quanto riportato dai media nazionali lasarebbe avvenuta tanto nelle fasi di produzione quanto in quelle di stoccaggio di alcuniutilizzati per controllare la glicemia nei pazienti affetti da diabete di tipo 2. A dare l’allarme e denunciare ilper la salute è stata la Food and Drug Administration statunitense (Fda). Secondo quanto dichiarato dall’Fda lo scorso agosto, dei livelli eccessivi del potenziale cancerogeno erano stati rilevati neiin esame durante i test standard richiesti per verificare nei medicinali l’eventuale presenza di sostanze chimiche aliene al composto. Questa ...

