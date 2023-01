(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Andrea Agnelli si congeda da presidente dellae non solo. In apertura dell'assemblea dei soci, chiamata a eleggere il nuovo cda bianconero, ...

La Gazzetta dello Sport

Andrea Agnelli si congeda da presidente della Juve e non solo. In apertura dell'assemblea dei soci, chiamata a eleggere il nuovo cda bianconero, ......il partito dovrebbe avere un nuovo nome Ho letto la proposta di Matteo Lepore e capisco lo... L'altro problema è ildella produttività in un paese dove quell'indicatore è fermo da ... Rilancio e spirito di un tempo: Juve, si apre una nuova era Una "maratona" di cinque set terminata con un punto in tasca. In B2 femminile, il 2023 della Rossetti Market Conad inizia con il tie break perso ieri ...Don Claudio Visconti, sacerdote bergamasco e da diversi anni responsabile della Comunità italiana a Bruxelles, ha realizzato il progetto di rilanciare il Foyer Catholique Européen, nel cuore del quart ...