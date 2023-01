Rigopiano | Pagano Fi | “6 anni fa la tragedia costata la vita a 29 persone | ora giustizia”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA – "Seifa la terribileditenne con il fiato sospeso l'Italia intera. Il bilancio finale fu disastroso, il più grave mai registrato sugli Appennini e il secondo in Europa a causa di una valanga: ventinove vittime, tra le quali il caro amico Roberto Del Rosso. Mi auguro che il processo in corso, arrivato ormai alle battute finali, possa stabiliree ridare, se possibile, un minimo di serenità ai parenti delle vittime e ai pochi sopravvissuti, ancora sconvolti nell'animo dai ricordi di quelle interminabili ore di angoscia e orrore". Così, in una nota, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario, deputato di Forza Italia.