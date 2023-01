Entilocali-online

L'incontro sulletra il ministro Elisabetta Casellati e il Pd dovrebbe svolgersi mercoledì. Lo apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari.L'incontro sulletra il ministro Elisabetta Casellati e il Pd dovrebbe svolgersi mercoledì. Lo apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari. Riforme, verso incontro mercoledì tra Casellati e Pd È terminata dopo poco più di un'ora a Palazzo Chigi la riunione convocata per fare un punto sul tema delle riforme, tra cui autonomia differenziata e ...Il nuovo Manifesto vira a sinistra. Riformisti in rivolta, il pressing di Articolo 1. A Letta il compito della sintesi: l’ipotesi di via libera solo dopo le primarie ...