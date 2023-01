Riforme | Pagano Fi | ' bene Meloni su centralità Parlamento'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Gli elettori hanno chiesto a gran voce l'avvio di una nuova stagione diper ridare slancio al Paese. La linea di Fi, espressa perfettamente dai ministri Casellati e Tajani, è chiara: rispettare il programma votato da milioni di cittadini approvando il presidenzialismo nel più breve tempo possibile". Così il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario. "ha fatto Giorgiaa sottolineare ladelin un processo così importante. Per questo è indispensabile che venga avviato un tavolo di confronto tra tutti i partiti, una ‘bicameralina' che garantisca la più ampia partecipazione delle forze politiche e un metodo di lavoro più efficace. Siamo pronti ad attuare una riforma necessaria per ...

La Svolta

...il via libera a un price cap sul gas a 180 euro al megawattora e sta procedendo ora con le... Lo stesso è accaduto in Spagna e in Germania , dove per Sangalli " sibollette meno salate ...' Depotenziate le Province - prosegue- ci si è presto resi conto che lo svolgimento di alcune funzioni amministrative può essere garantito solo da un ente intermedio che per storia, ... Ultimo'ora: Riforme: Pagano (Fi), 'bene Meloni su centralità ... Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Gli elettori hanno chiesto a gran voce l’avvio di una nuova stagione di riforme per ridare slancio al Paese. La linea di Fi, espressa perfettamente dai ministri Casellati ...Roma, 18 gen. (Labitalia) - “Prima di mettere le mani sugli assegni pensionistici o ragionare su ipotesi di riforma del settore, sarebbe bene ...