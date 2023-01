Il Sannio Quotidiano

Mentre i governi hannoa tagliare la spesa pubblica nel 2021, nel 2023 è previsto uno ... con conseguente riduzione dei redditi per i pensionati (in 74 Paesi); (6)di ...Secondo gli esperti, il declino èufficialmente nel 2022, quando i decessi hanno superato ...[la situazione dovrebbe servire] come campanello d'allarme per la Cina per accelerare le... Riforme: iniziato vertice a P.Chigi con Meloni (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi il vertice sulle riforme presieduto dal premier, Giorgia Meloni. Presenti i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e i ministri più toccati dal dos ...Roma, 18 gen. (Adnkronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi il vertice sulle riforme presieduto dal premier, Giorgia Meloni. Presenti i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e i ministri più t ...