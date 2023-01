Riforme | domani Terzo Polo da Casellati

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) -alle ore 10.30 ilincontrerà la ministra per le, Maria Elisabetta Albertipresso la sede del ministero (largo Chigi 19). La delegazione di Azione-Italia Viva guidata dal segretario di Azione, Carlo Calenda, sarà composta da Matteo Richetti e Raffaella Paita (capigruppo Az-Iv Camera e Senato), Maria Elena Boschi, Mariastella Gelmini (vicesegretario e portavoce Azione), Mara Carfagna (presidente Azione), Andrea Mazziotti (vicesegretario Azione). Al termine dell'incontro è previsto un punto stampa sotto il colonnato della Galleria Sordi. Si legge in una nota di Azione.

La Svolta

