Riforme | De Poli | ' ci sono condizioni per legislatura costituente'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Stamane primo incontro con il ministro per leistituzionali e per la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Siamo convinti che ci siano leper realizzare leche vadano nella direzione di una maggiore semplificazione nel rapporto tra le istituzioni e i cittadini". Così il senatore Antonio De, capogruppo di Civici d'Italia-Noi Moderati-Maie che stamane ha incontrato il ministro Casellati sulle. "Per raggiungere questo obiettivo riteniamo che sia necessaria la massima condivisione possibile in Parlamento, in uno spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Siamo fiduciosi: quella che è appena iniziata sarà una”.

