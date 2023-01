Riforme | autonomia e presidenzialismo sempre più vicine

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) AGI - Al vertice di governo che si è tenuto oggi a palazzo Chigi si è stabilito, riferiscono fonti dell'esecutivo, di definire il cronoprogramma sullo status di Roma Capitale e sulla riforma in senso presidenziale dello Stato. Intesa nel governo per il via libera preliminare al disegno di legge sull'differenziata "nelle prossime riunioni del Consiglio dei ministri". L'approvazione dovrebbe arrivare al termine di un percorso che prevede riunioni tecniche - la prima in programma martedi' - e approdare al primo ok entro il 12-13 febbraio, data delle Regionali in Lombardia, dove la Lega dal 2017 lavora al progetto. In sede di esecutivo si tratta di un voto preliminare che dovrebbe, ha spiegato nei giorni scorsi Roberto Calderoli, essere sottoposto al parere della Conferenza delle Regioni e poi tornare in Cdm per l'approvazione definitiva prima di approdare in ...