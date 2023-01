TGCOM

...Il maltempo ha causato l'esondazione delVelino nel Reatino. La fuoriuscita dagli argini è avvenuta in due punti della Piana Reatina, l'estesa area agricola che si estende a ovest di. Al ...è stata chiusa la via Salaria in direzione Ascoli dopo l'esondazione delVelino e riaperta solo nella tarda mattinata del 18 gennaio. Nevicate previste sugli Appennini Secondo gli ... Rieti, fiume Velino esonda in due punti per il maltempo RIETI - Ancora danni e disagi per il maltempo nel Reatino. Proseguono le attività di monitoraggio e assistenza da parte del Centro Operativo Comunale di Rieti per la situazione legata ...La Regione Lazio ha chiesto lo stato di emergenza per la tromba d'aria che ha colpito Valmontone. "Stamattina a Valmontone, vicino ai cittadini colpiti ieri da una violenta tromba d'aria. (ANSA) ...