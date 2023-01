Ricordate il litigio Tuchel-Conte? Il tedesco è in lizza come prossimo allenatore del Tottenham

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)il finale burrascoso di Chelsea-con la stretta di mano aggressiva dinei confronti di? Ecco potrebbe essere proprio il tecnicoa prendere il posto dell’italiano sulla panchina delriportato dal quotidiano britannico Evening Standard , “Thomassarebbe disponibile ad allenare il” . Gli ultimi risultati ottenuti dalla squadra delHotspur Stadium non garantiscono la continuità del tecnico italiano Antonio, in scadenza questa stagione ma con possibilità da parte del club di attivare una proroga di 12 mesi del suo accordo. Il tecnicosarebbe disposto ad accettare la corte del ...

Il Post

... ma si è fatto due domande per la versione distorta che ha dato sul suocon Patrizia. I ... Poi in una clip vengonotutti gli amori nati nel loft di Cinecittà: da Giulia a Pierpaolo, ...Il caso era stato clamoroso.Mathieu Van der Poel era stato arrestato e poi rilasciato in Australia nella notte tra il ... salvo ritirarsi dopo pochi chilometri), dopo unnell'albergo ... Un Natale senza litigare, e senza bufale Il grande attore racconta il suo rapporto con la Bersagliera: Mi propose di andare a Broadway solo dieci anni fa» ...Due notti fa il pubblico ha potuto assistere al litigio tra Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Quest’ultima è andata su tutte le furie nel momento in cui ha scoperto che la venezuelana qualche tempo prim ...