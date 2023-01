Retroscena Ronaldo-Santos | svelato il motivo delle esclusioni | clamoroso pasticcio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), eccoil: tra il giocatore e il tecnico è nato unequivoco. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMQatar 2022, obiettivo spogliatoio del Portogallo:ildecise da Fernandonei confronti di Cristiano. Il CT e il fuoriclasse avrebbero avuto dei Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TUTTO mercato WEB

... quella andata di scena su Report lunedì 16 gennaio, intitolata 'Il bianco e il nero', che ha fornito nuovi elementi escottanti a partire dalla ' carta', una scrittura privata ...... ovvero Cristiano. Qui arriviamo all'indiscrezione: il signor 200 milioni ha infatti chiamato Cuadrado per raggiungerlo nell'esilio dorato dell' Al Nassr . Questo ilriferito da ... Retroscena Report - La Carta Ronaldo esiste ma il portoghese non l'ha mai firmata La dichiarazione del presidente partenopeo sulla cessione dei diritti della Serie A ai fondi stranieri è solo uno dei passaggi controversi della trasmissione di Raitre che hanno rinfocolato le polemic ...In merito a questo accordo segreto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è stata svelata un’importante novità da un testimone molto vicino al ...