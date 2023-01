Renato Vallanzasca sta male | chiesta una perizia sulle sue condizioni di salute

IL GIORNO

Per, il 72enne ex grande protagonista della "mala milanese" degli anni '70 e '80, condnnato a quattro ergastoli e 295 anni di reclusione per un lungo di reati commessi negli scorsi ...commenta, 72enne ex protagonista della mala milanese degli anni '70 e '80, 'ha problemi seri di salute, dal punto di vista fisico e mentale'. Su queste basi, i legali difensivi hanno ... Renato Vallanzasca sta male, chiesta perizia medico-legale per l'ex boss della Comasina Renato Vallanzasca, 72enne ex protagonista della mala milanese degli anni '70 e '80, "ha problemi seri di salute, dal punto di vista fisico e mentale". Su queste basi, i legali difensivi hanno chiesto ...A 72 anni, di cui 50 passati in carcere, Renato Vallanzasca non sarebbe in buone condizioni di salute. Per questo i suoi avvocati hanno chiesto al Tribunale di Milano di effettuare una perizia medico- ...