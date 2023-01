Rems di San Nicola Baronia | aggrediti due infermieri ed un Oss

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(AV) – A seguito dell’aggressione subita da duee un OSS in forze presso ladi Sanda parte di uno dei pazienti della struttura residenziale, che ospita persone affette da disturbi mentali autori di fatti che costituiscono reato, i tre operatori sanitari hanno fatto ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino. L’episodio è stato stigmatizzato dal Direttore Generale MarioVittorio Ferrante che ha voluto esprimere la propria vicinanza agli operatori sanitari coinvolti: “Sono profondamente costernato per quanto accaduto – afferma il Direttore Ferrante – si tratta di un episodio gravissimo che coinvolge i nostri operatori chiamati a ...

