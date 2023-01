Regolamento Entella-Vicenza | come funziona e chi passa in finale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’ospita ilnel penultimo atto della Coppa Italia Serie C 2022/2023. Nei quarti dii liguri hanno sconfitto per 5-2 il Renate, mentre i biancorossi si sono imposti 2-0 in casa della Viterbese. Ma cosa succede in caso di pareggio? Le semifinali si disputano in sfide di andata e ritorno; in caso di parità al termine dei 180 minuti si procederà con i tempi supplementari, e in caso di ulteriore equilibrio si andrà ai calci di rigore. SportFace.

Virtus- Vicenza sarà visibile oggi in tv Ecco il canale, l'orario e la diretta streaming del ... LA DIRETTA TESTUALE IL TABELLONE

Quattordicesima giornata del girone B della Primavera 2, la Reggina pareggia in casa contro il Benevento. Ecco tutti i risultati del weekend: COSENZA - LAZIO 2-2 ...