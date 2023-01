Regionali | i candidati della Lega | “Autonomia | ora è il momento”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Bergamo. “La squadra miglioreprovincia per capacità e competenza amministrativa”. Queste le parole utilizzate dal segretario provincialeFabrizio Sala per descrivere il gruppo discelti dal partito per le elezionidel 12 e 13 febbraio. Roberto Anelli, Sara Fumagalli, Giovanni Malanchini, Serena Fassi, Alex Galizzi, Daniele Belotti, Monica Mazzoleni, Emanuela Testa, Giorgio Bertazzoli ed Elena Poma. Questi i nominativi delle dieci persone scelte dallaper competere allein rappresentanzaprovincia di Bergamo. A guidare la squadra leghista il capolista Roberto Anelli, consigliere regionale uscente e già sindaco di Alzano Lombardo dal 2004 al 2013. “Vorrei sottolineare la compattezza del gruppo ...

