Reggina – SPAL | le dichiarazioni post partita di mister De Rossi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Al termine del match contro laDaniele Deha commentato così la vittoria dei biancazzurri nella zona mista dello Stadio “Granillo”. “Sono tre punti fondamentali – ha esordito l’allenatore della– perché ci permettono di lavorare con una maggiore gioia e serenità, anche se l’entusiasmo nel gruppo non è mai mancato. È importante per la classifica, per i ragazzi che lavorano al 100% ogni giorno e per tutta la città di Ferrara che, come ho detto durante la conferenza stampa pre, al termine dell’ultimo match ci ha salutato con un fortissimo applauso, nonostante il risultato non positivo. Sappiamo tutti quanto fosse scomoda questa trasferta, eppure quasi cento tifosi ci hanno seguito qui a Reggio Calabria ed aver regalato loro questa vittoria è per tutti noi un enorme ...

...00 Ajax - FC Twente 0 - 0 CALCIO - SERIE B 14:00 Bari - Parma 4 - 0 14:00 Cagliari - Como 2 - 0 14:00 Perugia - Palermo 3 - 3 14:00 Pisa - Cittadella 1 - 2 14:000 - 1 16:15 Frosinone -...Per un calciatore non è facile dopo tanto tempo senza giocare entrare subito e farsi trovare pronto, ma fa parte del nostro mestiere, penso di avere fatto la mia parte con la. Non leggo i ...La Reggina non è riuscita ad avere la meglio nella sfida casalinga contro la Spal. Dopo l'uno a zero però, in tutto l'ambiente si è diffusa la negatività."Potrebbe essere l'anno del Bari", "Tanto non possiamo andare in serie A per via della multiproprietà...", "Cheddira e Caprile devono restare a Bari ...