Reggina | Bouah | ' Non leggo i giornali | di mercato se ne occupa il mio procuratore'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) None quindi le notizie dinon mi interessano, eventualmente se neil mio, qui sto bene e c'è un grande gruppo. Quello che succede in futuro non lo so, mi ...

CityNow

Esordio assoluto in campionato per l'esterno, intervenuto a Videotouring nel corso della trasmissione ' Momenti Amaranto ': 'Mi sento molto bene. Ho cercato di dare il mio contributo, anche se il risultato purtroppo non è stato positivo ...Presentato questa mattina il nuovo innesto della, Nikita Contini . Portiere classe 1996 dalla doppia nazionalità italiana e ucraina, Contini ... vedeteche ha fatto molto bene contro la ... Reggina, Bouah: 'Non leggo i giornali, di mercato se ne occupa il ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Massimo Taibi, ds della Reggina, in merito alla telenovela legata a Brian Beyeye, sottolinea: "Abbiamo chiesto informazioni per lui, ma Bouah ha disputato un'ottima gara e ...