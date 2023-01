Re Carlo non si trattiene più e fa una scelta inaspettata | non c’è più tempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il ReIII non sipiù ed è costretto a fare unaimportante che resterà nella memoria di tutti per moltissimo. Re, il cui vero nome è Charles Philip Arthur George, è attualmente il successore al trono del Regno Unito. Nato il 14 novembre 1948, è il figlio maggiore della L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Il Fatto Quotidiano

Maurizio De Lucia, il procuratore capo di Palermo, critica a Metropolis le parole diNordio, Ministro della Giustizia, in Senato: "I bossparlano al telefono Certo che parlano, è normale. Senza intercettazionisi possono fare i processi per mafia, i segreti mafiosi si ...... quest'anno la formazione diAncelottiè partita benissimo. L'intervallo piuttosto lungo scandito dal Mondiale, poi, sembra aver tolto alla squadra energie preziose, sia sotto l'aspetto ... Re Carlo si sfoga con gli amici: “Il libro di Harry È Meghan la regista di tutto La Camera dei deputati ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni: Carlo Fidanza, deputato di Fratelli d’Italia nel 2018, non ...Il Re Carlo III non si trattiene più ed è costretto a fare una scelta importante che resterà nella memoria di tutti per moltissimo tempo.