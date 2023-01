Rapinata di soldi e Gratta e Vinci | chiude storica edicola di Aprilia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Rischia di dire “addio” ladi via Pietro Mascagni ad, da quarant’anni in attività sotto la gestione della famiglia Pucci. A ponderare l’idea dire definitivamente la conosciutissima attività commerciale di questa zona, l’ultima rapina subita. Infatti, vittima l’nte Paolo Pucci, la settimana scorsa ha subito un furto, che gli ha sottratto la cassa settimanale di 10 mila euro e diversipresenti nella sua, dopo quarant’annil’di via Mascagni Il giornalaio diparla con il cuore in mano in un’intervista a Studio 93, dove spiega come lo Stato sia totalmente assente sia nel tutelare la propria attività ...