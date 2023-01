(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Gli Australian Open, primo torneo dello Slam del 2023 del tennis, che chiuderanno la stagione sul cemento oceanico, sono scattati lunedì 16 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali di singolare: dopo due settimane di match verranno assegnati 2000 punti per iATP e WTA.ha perso al primo turno contro il sudafricano Lloyd Harris, ma scarterà lunedì 30 gennaio i 10 punti del primo turno dello scorso anno, non perdendo nulla nella classifica mondiale, dove nell’aggiornamento di lunedì 16 era a quota 1925. L’azzurro occupava la 19ma posizione ma, approfittando prima del forfait del croato Marin Cilic, e poi della prematura eliminazione di Matteo Berrettini, al momento hadue. Ovviamente si tratta di un piazzamento virtuale, data l’ingente moli di punti in ...

Con i 2000 punti persi, Nadal è già sicuro di uscire dalla Top - 5 del. Tennis: Altre Notizie... che sulla John Cain Arena ha superato in tre set (63 62 62 lo score in un'ora e 44 minuti) l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 79 del mondo e sesto argentino del. Una prova ... Ranking ATP, perché Lorenzo Musetti ha virtualmente guadagnato 2 posizioni nonostante l'eliminazione: è alle spalle di Sinner! Gli Australian Open, primo torneo dello Slam del 2023 del tennis, che chiuderanno la stagione sul cemento oceanico, sono scattati lunedì 16 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali di singolare: ...Al secondo turno, per l'azzurro testa di serie n.15, c'è l'argentino numero 79 del ranking Atp All'1 ora italiana torna in campo Jannik Sinner: potete seguirlo in diretta su Gazzetta.it. L'azzurro, ne ...