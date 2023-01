(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si apre ufficialmente giovedì 19 gennaio, con lo shakedown e le prime due prove speciali, ildi, tappa inaugurale della nuova stagione per il Mondiale WRC. Comincia dunque la caccia al titolo iridato, con l’uomo da battere che risponde al nome di Kalledopo essere diventato l’anno scorso il campione del mondopiù giovane della storia. Il finlandese sarà la punta di diamante della, che potrà contare nell’appuntamento monegasco anche sul fuoriclasse francese Sebastien(impegnato solo in alcune prove del campionato). Il nativo di Gap conosce a menadito le strade del Principato e nel weekend andrà a caccia del nono successo in carriera nelmonegasco, per riportarsi a +1 sul rivale di sempre Sebastien ...

OA Sport

RACING FORCE Società fra i leader mondiali nel la sicurezza negli sport motoristici, sarà protagonista del leggendariodi, in programma dal 19 al 22 gennaio. Anche per questa ...Il leggendariodi, in programma dal 19 al 22 gennaio, come da tradizione segnerà l'apertura del WorldChampionship: per la stagione 2023, Racing Force Group ha mantenuto e consolidato la sua ... Rally Montecarlo 2023, Toyota favorita con Rovanpera e Ogier. Neuville e Tanak outsider di lusso Coerentemente alla filosofia di sviluppo continuo che guida di anno in anno l’evoluzione dei pneumatici di tutte le categorie Motorsport di cui Pirelli è fornitrice, […] ...Seconda stagione dell'ibrido, sempre i soliti costruttori nella massima serie e tanti italiani al via nella gara più attesa del ...