Rainbow Six | il film d' azione | Chad Stahelski dirige Michael B Jordan - Magazine - quotidiano net

Adattamento dell'omonimo romanzo di Tom Clancy, racconta le gesta di un fenomenale gruppo antiterroristico ...Chad Stahelski, regista della tetralogia di John Wick già scelto per dirigere il nuovo film Sony di Ghost of Tsushima , sostituirà Stefano Sollima in cabina di regia per, il nuovo film tratto dai romanzi di Tom Clancy. Paramount Pictures ha iniziato a lavorare sull'adattamento cinematografico della serie nel 2017, e ha distribuito il primo film, Senza ... Rainbow Six: Chad Stahelski sarà il regista del film, ha diretto la saga di John Wick Chad Stahelski sarà il regista dell'adattamento cinematografico del romanzo Rainbow Six di Tom Clancy, stando al portale Deadline.