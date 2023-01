Raggi x | 127 anni fa la presentazione della prima macchina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Torneremo indietro alla fine del diciannovesimo secolo per parlare di una scoperta eccezionale. Parleremo di un fisico tedesco, di una mano e di una radiografia. Il 18 gennaio 1896 veniva presentata lax. A questo grande evento scientifico è dedicata la puntata di oggi. Ix sono una scoperta molto importante per il campo medico diagnostico la cui storia è iniziata nel 1895 mentre lax è stata presentata il 18 gennaio 1896. Oggi ix sono importanti in campo diagnostico con la realizzazione di radiografie che ci permettono di entrare nel nostro corpo valutando, ad esempio, l’esistenza di fratture ossee. Un altro uso fondamentale è quello in ...