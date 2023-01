Agenzia ANSA

Une altri giovanissimi studenti presi di mira dal branco. E' sdegno dopo la denuncia sui social dell'azienda di trasporti Baire su alcuni episodi di bullismo avvenuti nei giorni ...e vittima di bullismo: la scoperta dell'atto Baire spiega al telefono: ' Il nostro ... Ille ha raccontato di essere stato preso di mira, con insulti di ogni tipo. A bordo c'era ... Ragazzino autistico bullizzato su bus, "denunciate violenze ... (ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - Un ragazzino autistico e altri giovanissimi studenti presi di mira dal branco. E' sdegno dopo la denuncia sui social dell'azienda di trasporti Baire su alcuni episodi di ...A confronto in Villa Burba insegnanti e genitori interessati al dialogo (mi-lorenteggio.com) Rho, 18 gennaio 2023. L’Aurora nell’autismo, associazione di promozione sociale nata di recente in città, c ...