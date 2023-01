Ragazzina a malapena osa salire sul palco – secondi dopo la magia che lascia tutti a bocca aperta

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sono in molti lì fuori che forse sognano di diventare cantanti, ma che non hanno la fiducia in sè stessi per osare e scommettere sulle proprie capacità. C’è bisogno sempre di qualcosa di extra affinché si possa fare questo passo enorme che forse ci porterà verso il futuro che sogniamo. Quando Alice Fredenham si è iscritta al Got Talent britannico, nessuno dei suoi conoscenti sapeva che lei fosse lì. Prima della sua audizione, la giovane donna racconta che lei non ha avuto il coraggio di raccontare a nessuno che sarebbe andata al programma, in modo tale da evitare di deludere gli altri. Sia la giuria che il pubblico sono toccati dal fatto che lei sia lì da sola senza che nessuno lo sappia, spaventata e nervosa. Ma alcunicoloro che sono nell’arena vivranno qualcosa di storico. Una stella nasce ...