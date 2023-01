Raducioiu | prendevamo medicine e facevamo flebo

Il Fatto Quotidiano

L'aveva detto, Florin: "Chiamerò il dottore di Brescia per sapere che medicine ho preso a Milano, Brescia, Verona...pillole e facevamo flebo, ci è sempre stato detto che era glucosio ma non sapevamo ...Florin, ex attaccante di Bari, Verona, Brescia e Milan, come Dino Baggio nei giorni scorsi, ha ... A Milanoaltre cose, pillole. L'ho detto prima e dopo la morte di Gianluca Vialli, ... Morte Vialli, Raducioiu: “Dobbiamo chiederci perché. Prendevamo molte sostanze” Oggi Dino Baggio ha corretto le sue dichiarazioni sul “doping che c’è sempre stato” ed ha spiegato: “Io volevo dire ...Gli ex difensori Florian Raducioiu e Massimo Brambati hanno espresso le proprie paure per i farmaci assunti durante la carriera in serie A. Mancini chiede di andarci piano ...