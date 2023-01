(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Gli ex difensori Floriane Massimohanno espresso le proprie paure per i farmaci assunti durante la carriera in serie A. Mancini chiede di andarci piano

Corriere della Sera

... per sapere che medicine ho preso lì, ma anche a Milano e a Verona', ha confessato Florin... L'ho detto prima ela morte di Gianluca Vialli, bisogna indagare sui motivi di queste morti ...il clamore lasciato dalle parole di Dino Baggio circa il doping durante gli anni '90, arrivano nuove dichiarazioni, ma questa volta da parte di Florin. L'ex giocatore di Bari, Verona, ... Raducioiu dopo Dino Baggio: «Flebo con liquido rosa». Brambati: «Micoren come caramelle» Retroscena pazzesco sulla morte di Vialli, a parlare è un suo ex compagno di squadra, bufera nel mondo del calcio preoccupazione totale ..."Prendevo il Micoren come fossero caramelle", ha dichiarato Massimo Brambati, mentre Florin Raducioiu ha ammesso di aver fatto "flebo con un liquido rosa".