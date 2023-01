Quote Milan - Inter | Leao vs Lautaro | marcatori a confronto

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sarà unall'insegna della prudenza , o all'attacco? Il secondo derby in Supercoppa dopo quello del 6 agosto 2011: in quell'occasione furono i rossoneri a vincere per 2 - 1 con Allegri in ...

La Gazzetta dello Sport

In questo caso i valori dellesi attestano dall'1.90 di Betfair ai 2.03 di Planetwin. ... Fin qui gli ottavi di finale di Coppa Italia hanno riservato diverse sorprese:e Napoli eliminate, ...- Inter: lemaggiorate sul match Dopo la rete nella scorsa stagione in Supercoppa contro la Juventus, Lautaro potrebbe diventare il primo giocatore in gol per due edizioni consecutive dal ... Milan-Inter risultato e marcatori: ecco le quote del derby di Supercoppa L'attaccante portoghese e l'argentino potrebbero essere i protagonisti di questa finale. Le quote marcatori dei bookmaker ...L'attaccante portoghese e l'argentino potrebbero essere i protagonisti di questa finale... Redazione Scommesse Sarà un Milan-Inter all'insegna della prudenza, o all'attacco Il secondo derby in Superc ...