Quote antepost vincente Coppa Italia 2022-23 | Inter favorita per la vittoria nella finale contro la Fiorentina

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La2021-22 non potrà ripetersi ed anche di questo terranno conto lesuldellaedizione-23. Non potremo invece vedere ine Milan, dopo che le due milanesi si saranno già sfidate in un derby di Super, in programma in Arabia Saudita nel mese di gennaio, con InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici