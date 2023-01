Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con il 3° turno agli Australian Open? Montepremi e cifre di lusso

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)si è qualificato in assoluta scioltezza al terzodegli2023. Il tennista italiano ha giganteggiato alla sua seconda uscita sul cemento di Melbourne, riuscendo a regolare l’argentino Tomas Martin Etcheverry in tre rapidi set. Sono bastati un’ora e 46 minuti di gioco all’altoatesino per sbrigare la pratica con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 e proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione. Tutto estremamente facile per l’azzurro in un incontro che poteva nascondere qualche insidia, tra un paio di giorni si tornerà in campo per affrontare il vincente del confronto tra il sudafricano Lloyd Harris e l’ungherese Marton Fucsovics. Il numero 16 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico e punta a farsi strada nel prestigioso torneo in terra oceanica, ...