(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Gli2023, primo torneo stagionale dello Slam del tennis, che chiuderanno la stagione sul cemento oceanico, hanno perso oggi la testa di serie numero 1 del tabellone di singolare maschile: è uscito di scena lo spagnolo, campione in carica. Il torneo, scattato lunedì 16 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali di singolare, dopo due settimane assegnerà 2000per i ranking ATP e WTA. Brutto colpo per l’iberico, che lo scorso anno ha fatto bottino pieno ed ora dovrà risalire la chinaha perso al secondo turno contro lo statunitense Mackenzie McDonald, e scarterà lunedì 30 gennaio i 2000del trionfo dello scorso anno, incassandone appena 45. Nell’aggiornamento di lunedì 16 della ...

OA Sport

... può contare su 18 persone full time e pensa già a nuoveper questi primi mesi dell'anno, ... Aconsultazioni partecipate ogni anno 'Forse due… Tutti o quasi bussano alla nostra ...che resteranno inconciliabili. Ma trent'anni dopo, la retorica del "Grande Slam", riceve un colpo mortale dalle parole di un insospettabile, Angelo Pellino , presidente della corte d'... Quante posizioni perde Rafael Nadal in classifica con l'eliminazione agli Australian Open: il tesoretto di punti evapora... L'ex eurodeputato Antonio Panzeri si è pentito e ha firmato un accordo con la procura federale belga che prevede "la reclusione, una multa e la confisca di tutti i beni finora acquisiti, ...Come spesso succede, la crisi di una squadra di calcio si riassume nei numeri. E quelli del Parma sono diventati impietosi negli ultimi due mesi. In primis l’attacco, uno dei malesseri cronici della s ...