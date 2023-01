Quando finisce La Porta Rossa 3 su Rai 2

Vivere Fermo

La stagione nondomani sera. Credo che tutto quello che ci gira intorno è sempre esagerato ... Abbiamo commesso degli erroriabbiamo preso gol, dobbiamo fare meglio '.Il match1 a 0. Parità totale. Pur se ancora non si è deciso chi approderà in semifinale, ... Un qualcosa che si ottienesi nasce non solo per dominare nel proprio paese, ma anche per ... Quando l'amore finisce e la coppia entra in crisi. Cosa fare A chi ... Ilaria d’Amico finisce in panchina Già nei giorni scorsi abbiamo parlato del suo flop e del poco feeling con il pubblico di Rai2 ma adesso sembra proprio che il suo programma sarà sospeso: Che c’è di ...E' successo stasera lungo l'A13 all'altezza dello svincolo di Padova Zona industriale. Il conducente, dopo essere stato estratto dalle lamiere della cabina è stato trasportato in ospedale. Disagi alla ...