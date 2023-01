Qatargate | Pedicini | “Fuori i colpevoli | si restituisca credibilità al Parlamento Europeo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le rivelazioni annunciate dal principale indagato nell’inchiestapotrebbero finalmente allontanare, una volta per tutte, le nubi inquietanti che, ingiustamente, si sono addensate su tutto il, minandone la. L’auspicio è che si faccia definitivamente luce, una volta per tutte, sull’intero sistema criminale e che vengano stanati tutti i suoi protagonisti. È il momento che la verità venga a galla, che non si faccia più di tutta l’erba un fascio e che la gente la smetta di pensare che i parlamentari europei siano tutti uguali e tutti corrotti. Chi ha commesso reati deve pagare, ma sidignità a chi non si è mai piegato e ha sempre lavorato tenendo la schiena dritta”. Così il parlamentaredel gruppo ...