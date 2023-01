Qatargate | inquirenti | ' commercialista Panzeri ha dato veste legale a soldi Qatar' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) - La 55enneè sospettata di far parte di un'organizzazione criminale e deve rispondere di corruzione e riciclaggio per fatti che vanno dall'1 gennaio 2018 al 26 dicembre 2022, reati per i quali rischia fino a 10 anni di carcere. Sarà la corte d'appello di Milano a decidere sulla sua consegna al Belgio. Oggi dopo la convalida da parte del giudice Roberto Arnaldi la donna ha lasciato il carcere di San Vittore e si trova ai domiciliari.