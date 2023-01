Qatargate | il gruppo socialista espelle Marc Tarabella

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), ilfa i conti con lo scandalo che ha coinvolto alcuni dei suoi aderenti. Agire presto e in profondità. E dimostrare che i socialisti "non sono undi corrotti": i ...

RaiNews

, ilsocialista fa i conti con lo scandalo che ha coinvolto alcuni dei suoi aderenti. Agire presto e in profondità. E dimostrare che i socialisti "non sono undi corrotti": i ...- La professionista italiana, ora ai domiciliari, sarebbe al centro del sistema di riciclaggio delle mazzette destinate a esponenti del Parlamento europeo. Espulso dalsocialisti e democratici, l'eurodeputato Tarabellà, avrebbe ricevuto da Panzeri 120 mila euro in contanti Qatargate, il verbale di Giorgi: "Panzeri e la sua commercialista in Qatar durante i mondiali" I socialisti hanno aperto un'inchiesta interna sul Qatargate ed espulso Marc Tarabella. Andrea Cozzolino ha anticipato la decisione del suo gruppo autosospendendosi qualche ora prima.La professionista italiana, ora ai domiciliari, sarebbe al centro del sistema di riciclaggio delle mazzette destinate a esponenti del Parlamento europeo. Espulso dal gruppo socialisti e democratici, l ...