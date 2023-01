Qatargate | gli inquirenti | «La commercialista e la figlia di Panzeri hanno riciclato le tangenti»

Agenzia ANSA

... andò in Qatar duranteultimi Mondiali di calcio . E ad accompagnarlo c'era anche Monica ... "Bellini Si occupava del rientro dei soldi" Giorgi è una delle figure centrali del cosiddetto, ......Impunity avrebbe assicurato che le sue donazioni sono state utilizzate "in modo appropriato per... che si è fatto da parte quando sono emerse le accuse del. È pure lui in prigione, ma ... Qatargate, gli avvocati di Panzeri: "Faremo dichiarazioni solo al ... Nel 2017 Zhang aveva anticipato ad Evergrande 20 miliardi di yuan (circa 2,6 miliardi di euro), sottoscrivendo azioni di classe A destinate alla quotazione in borsa, con la… Leggi ...L’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino ha accettato di essere audito dalla Commissione giurisdizionale del Parlamento europeo. E ha anche decido di autosospendersi dal gruppo socialista S&d. “Ha aderito a ...