Qatargate | arrestata la commercialista di Panzeri Nuove rivelazioni del compagno di Eva Kaili

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Francesco Giorgi,dell'ex vicepresidente dell'europarlamento, Eva, ha rivelato che, all'inizio del 2019, Antonioavrebbe pensato che, "invece di prendere soldi 'cash', sarebbe stato preferibile creare una struttura giuridica" e "gestire così il flusso di denaro in modo legale" e per questo "si è rivolto alla sua, Monica Bellini". Questa rivelazione avrebbe portato quindi al nuovo nell'inchiesta belga sul cosiddettoL'articolo proviene da Firenze Post.

La ricostruzione delle attività svolte dalla professionista 55enne,oggi dalla Guardia di ... Leggi Anche, la lunga lista di incarichi della commercialista Bellini all'ombra del Pd: ...- La professionista italiana, ora ai domiciliari, sarebbe al centro del sistema di riciclaggio delle mazzette destinate a esponenti del Parlamento europeo. Espulso dal gruppo socialisti e democratici, ... Qatargate, ai domiciliari la commercialista della famiglia Panzeri | L'avvocato dell'ex eurodeputato: "È pronto a dire tutta la verità" Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e l’aliquota di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo ...Non era solo la commercialista di Antonio Panzeri e la socia del padre e del fratello di Francesco Giorgi, ex collaboratore di Panzeri (ex Pd, oggi in Articolo Uno) e compagno della ex vicepresidente ...