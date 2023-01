Qatargate | arrestata la commercialista di Panzeri | “Nella rete per riciclare e far girare il denaro”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le confessioni di Antoniohanno avuto un primo effetto: fanno scattare in Italia le manette ai polsi della sua, Monica Rossana Bellini. L’accusa: essere uno dei “nodi dellaallestita dall’ex deputato pere farilincassato da Marocco e Qatar. La Guardia di finanza ha fermato la: un’ esecuzione di un mandato di arresto europeo firmato dal giudice istruttore di Bruxelles Michel Claise. Che indaga sulle manovre diper condizionare la politica del gruppo Socialisti&Democratici a favore dei due stati al centro dell’attenzione per il mancato rispetto dei diritti umani. Lagestisce anche la contabilità della figlia di, ...

...Monica Rossana Bellini è statadalla Gdf di Milano su esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dai magistrati belgi nell'inchiesta sul,che aveva portato all'arresto tra ...la commercialista di Panzeri Monica Rossana Bellini è stata portata in carcere a San Vittore su mandato europeo per corruzione e riciclaggi. La richiesta partita dai magistrati ... Qatargate, arrestata Monica Bellini: era la commercialista della famiglia Panzeri Il socialista ed eurodeputato lussemburghese Marc Angel è stato eletto al secondo turno vice presidente dell'Eurocamera al posto della greca Eva Kaili, agli arresti per il Qatargate. Al primo turno ...Nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, è stata arrestata la commercialista della famiglia Panzeri Monica Rossana Bellini, che a Melegnano fa parte del consiglio d’amministrazione di Mea, la società ...