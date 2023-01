Qatargate | arrestata la commercialista della famiglia Panzeri | «Riciclava i soldi incassati da Qatar e Marocco»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo l’annuncio delle autorità belghe, secondo cui Antonioha iniziato a collaborare con i giudici in cambio di uno sconto di pena, il terremotocontinua a coinvolgere persone vicine all’ex europarlamentare. A essere, la sera del 17 gennaio, è stata Monica Rossana Bellini,. Su di lei pendeva un mandato di arresto europeo emesso dai magistrati belgi.dal nucleo di polizia economico finanziariaGuardia di finanza di Milano e dall’aliquota di polizia giudiziaria, semprefinanza, la donna è accusata di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Nelle scorse settimane era già stata perquisita su richiesta ...

