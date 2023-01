Qatargate | arrestata la commercialista Bellini della famiglia Panzeri

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Monica Rossana, è statadal nucleo di polizia economico finanziariaGuardia di finanza di Milano e dall’aliquota di polizia giudiziariaGuardia di finanza, su esecuzione di un mandato di arresto europeo. Mandato emesso dai magistrati belgi nell’inchiesta sul. L’inchiesta aveva portato all’arresto tra gli altri dell’ex eurodeputato Antoniomoglie efiglia.è accusata di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio, ed era già stata perquisita nelle scorse settimane dalla Guardia di Finanza coordinata dall’aggiunto Fabio De Pasquale, su richiesta sempre ...

Il Sole 24 ORE

...del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul. Si allarga dunque l'euroscandalo, con la commercialista dell'ex europarlamentare di sinistra - prima del Pd e poi di Articolo 1 -... da quanto si apprende dall' Ansa , è statadal nucleo di polizia economico finanziaria ...di un mandato di arresto europeo emesso dai magistrati belgi coinvolti nell'inchiesta. ... Qatargate, si delinea l’identità del corruttore. Lo ha svelato Giorgi, il collaboratore di Panzeri Mandato d'arresto europeo spiccato dalla magistratura belga per Monica Rossana Bellini, accusata di corruzione e riciclaggio ...Ad Opera, nell'hinterland milanese, il suo studio. Tantissimi incarichi come revisore contabile per enti pubblici e partecipate. E' stata assessore al Bilancio a Pieve Emanuele ...