Iled eurodeputato lussemburghese Marc Angel è stato eletto alla seconda chiama vice presidente dell'Eurocamera al posto di Eva Kaili, agli arresti per il Qatargate. La maggioranza assoluta ......di aver dato al parlamentaretra i 120 e i 140mila euro in contanti, nel periodo in cui era in corso al Parlamento europeo la discussione sul rispetto dei diritti dei lavoratori in. ... Qatar: socialista Angel eletto nuovo vicepresidente Pe (ANSA) - STRASBURGO, 18 GEN - Il socialista ed eurodeputato lussemburghese Marc Angel è stato eletto alla seconda chiama vice presidente dell'Eurocamera al posto di Eva Kaili, agli arresti per il ...Dopo lo scandalo Qatargate e le dimissioni di Eva Kaili, finita in carcere con l'accusa di corruzione internazionale, l'Eurocamera ha un nuovo vicepresidente: l'eurodeputato socialista lussemburghese ...