Agenzia ANSA

In vista della sua audizione,ha deciso di autosospendersi dal gruppo S&d, onde consentire che il lavori della Juri si svolgano nelle migliori condizioni di autonomia e terzietà". Lo ...... allegato alla richiesta di rimozione dell'immunità nei confronti di Tarabella e, inizia ...era in corso al Parlamento europeo la discussione sul rispetto dei diritti dei lavoratori in. ... Qatar: Cozzolino si autosospende da gruppo Socialisti - Mondo "Andrea Cozzolino ha aderito all'invito a farsi sentire rivoltogli dalla Commissione giurisdizionale del Parlamento Europeo, per ribadire la sua totale estraneità ai fatti dell'indagine denominata Qat ...L’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino ha accettato di essere audito dalla Commissione giurisdizionale del Parlamento europeo. E ha anche decido di autosospendersi dal gruppo socialista S&d. “Ha aderito a ...