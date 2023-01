Putin potrebbe annunciare fin da oggi una seconda ondata di mobilitazioni per rafforzare le forze armate russe

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Secondo l'Institute for the Study of War (Isw),fin daunadiperledel paese . Il portavoce del Cremlino, Dmitry ...

Secondo l'Institute for the Study of War (Isw),annunciare fin da oggi una seconda ondata di mobilitazioni per rafforzare le forze armate del paese . Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha annunciato cheterrà un discorso ...... che ha anche aggiunto che l'eventuale sostegno tedesco nelle indaginiarrivare da esperti ...è stato una luce ispiratrice per il popolo ucraino di fronte all'invasione illegale di. ... Ucraina, Putin: "Russia mira a porre fine alle ostilità nel Donbass" Nel giorno in cui Mosca festeggia gli 80 anni dalla rottura dell’assedio nazista a Leningrado, Putin ha ribadito che “è inevitabile che ...Anche le intelligence ucraina e occidentale hanno ripetutamente avvertito dei preparativi per la mobilitazione di Putin previsti per metà gennaio.