"Ladella Russia è inevitabile, si basa sull'unità del popolo russo, sull'eroismo dei ... Lo afferma il presidente russo Vladimir, come riporta la Tass. .Per quanto riguarda i negoziati, Vladimirnon ha dato alcuna indicazione di essere pronto a ... Foreign Affairs conferma che "l'idea che le guerre si concludano sempre con lao con una ... Putin, la vittoria della Russia è inevitabile - Ultima Ora "La vittoria della Russia è inevitabile, si basa sull'unità del popolo russo, sull'eroismo dei combattenti delle operazioni speciali, sul funzionamento del complesso militare-industriale". Lo afferma ...'Se non fermiamo Putin, altro che Unione Europea. Ci sarà la Terza Guerra Mondiale perché quando lui invaderà la Polonia, gli Stati Baltici, nessuno riuscirà a fare nulla, bensì tutti entreranno nella ...