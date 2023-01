TGCOM

18 gen 14:03: "Ladella Russia è inevitabile" 'Ladella Russia è inevitabile, si basa sull'unità del popolo russo, sull'eroismo dei combattenti delle operazioni speciali, sul funzionamento ...... "Russia mira a porre fine alle ostilità nel Donbass" In Ucraina "laè garantita . Non ho dubbi su questo". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, durante una visita a una ... Ucraina, Putin: "La vittoria della Russia è inevitabile" "Per quanto riguarda il risultato finale e la vittoria, che è inevitabile, ci sono diverse cose che non sono andate da nessuna parte e che sono alla base della nostra vittoria". Così ha dichiarato il ...Vladimir Putin arringa il popolo russo e definisce "inevitabile" la vittoria sull'Ucraina. Il presidente russo ha parlato durante una visita allo stabilimento di Obukhov dell'azienda Almaz-Antey che p ...