Virgilio Notizie

Sulla somministrazione di superalcolici ai minorenni la legge è molto chiara, per questo sul caso delladiricoverata in coma etilico indagano i carabinieri. I militari avrebbero ...La sindaca di, Luciana Laera, assicura che anche l'amministrazione comunale avvierà ... Amica ha chiamato i soccorsi La sera in cui lasi è sentita male e ha perso i sensi dopo aver ... Putignano, 11enne in coma etilico: si indaga sulla vendita di superalcolici ai minorenni In un appartamento a Putignano (Bari), lasciato libero dai genitori di un ragazzino perché trascorresse qualche ora insieme ai suoi amici ascoltando musica, una 11enne è finita in ...Notizie Bari. La sindaca di Putignano, Luciana Laera, assicura che anche l'amministrazione comunale avvierà verifiche ...