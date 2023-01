Puglia | muro del centrosinistra e niente dibattito sul “fine vita” La promessa di una delibera sulla sentenza della Consulta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Daniela aveva 37 anni e un cancro al pancreas, in una delle forme più spietate. Lo sapeva. E sapeva anche che la battaglia sarebbe stata terribile e impari. Per questo, quando la sofferenza divenne insostenibile, chiese al comitato eticoAsl di competenza di poter essere sottoposta alla verifica delle condizioni per aver accesso al suicidio assistito. Poteva farlo perché due anni prima la Corte Costituzionale aveva stabilito nellaCappato che in Italia non è reato, a patto che ci siano precise condizioni. E Daniela voleva che gli esperti dicessero se tutte quelle condizioni, lei le rispettava. Se, dunque, era affetta da patologia irreversibile con conseguenti sofferenze fisiche e psicologiche, se fosse sottoposta a trattamenti di sostegnole e se fosse nella piena capacità di autodeterminarsi. Era il febbraio del ...